مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: ۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی سراب با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث و آسفالت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدالحسین علی اکبری در جلسه بررسی مشکلات طرحهای راهداری در حال اجرای سراب افزود: در بیش از ۱۶ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان عملیات روکش آسفالت به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه برای سال آینده نیز احداث و آسفالت ۷۰ کیلومتر راه روستایی پیش بینی شده است گفت: با بهره برداری از این راه‌ها ۱۰۰ درصد روستا‌های این شهرستان از راه مناسب و آسفالته برخور خواهند شد.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و محدودیت فصل کاری تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های در حال احداث را خواستار شد.

مجید نصیر پور با بیان اینکه ۱۴ روستای شهرستان سراب فاقد راه مناسب و آسفالته هستند افزود: این روستا‌ها در دامنه ارتفاعات بزقوش و سبلان قرار گرفته‌اند و با توجه به کوهستانی و سخت‌گر بودن این مناطق در زمان بارش برف و باران با مشکلات جدی در تردد مواجه هستند.