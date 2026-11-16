آیت‌الله اعرافی عضو مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه‌های علمیه کشور امروز دوشنبه با نجاد گرابوس، رئیس‌العلمای جدید جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ آیت‌الله اعرافی در این دیدار ضمن تبریک به نجاد گرابوس، برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

آیت‌الله اعرافی حضور خود در مراسم تحلیف رئیس‌العلمای جدید بوسنی و هرزگوین را نشانه اهمیت و جایگاه ویژه جامعه مسلمانان این کشور در نگاه مسئولان جمهوری اسلامی ایران توصیف و بر عزم کشورمان برای حمایت از جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین در دوره جدید تأکید کرد.

عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران، بوسنی و هرزگوین را پاره‌ای از پیکر امت اسلامی می‌داند، وحدت میان مذاهب اسلامی را امری ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد روابط میان دو کشور همچون گذشته ادامه یابد.

آیت‌الله اعرافی با یادآوری حمایت جمهوری اسلامی ایران از تصویب قطعنامه گرامیداشت یاد قربانیان نسل‌کشی سربرنیتسا در سازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل اخوت اسلامی، همچون گذشته خود را متعهد به حمایت از مسلمانان و مظلومان جهان می‌داند و این تعهد را به ویژه در سال‌های اخیر با حمایت از مردم فلسطین و غزه به خوبی نشان داده است.

نجاد گرابوس رئیس‌العلمای جدید جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین نیز ضمن قدردانی از حضور هیئت بلند پایه جمهوری اسلامی ایران در مراسم تحلیف خود بر ادامه همکاری‌های سازنده با مراکز دینی و علمی کشورمان تأکید کرد.

در این دیدار ابوذر ابراهیمی ترکمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین ادهم بیچاکچیچ رئیس مجلس جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین؛ حسین افندی کاوازوویچ رئیس‌العلمای پیشین بوسنی و هرزگوین؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مفید حسینی کوهساری معاون امور بین‌الملل و رئیس مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه سراسر کشور و دکتر حمید مکارم شیرازی رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم نیز حضور داشتند.

آیت‌الله اعرافی: ایران با محبت و علاقه‌ای ویژه به بوسنی و هرزگوین می‌نگرد

آیت‌الله علیرضا اعرافی عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌و‌گو با یک رسانه بوسنیایی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان با محبت و علاقه‌ای ویژه به مردم بوسنی و هرزگوین می‌نگرد و خواهان گسترش روابط با این کشور در همه زمینه‌هاست.

آیت‌الله اعرافی که برای شرکت در مراسم اعطای منشور ریاست به نجاد گرابوس رئیس‌العلمای جدید جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین، به سارایوو سفر کرده است، در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری «کلیکس» درباره روابط ایران و بوسنی، تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.

عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیشینه روابط دو کشور اظهار داشت: ایران و بوسنی و هرزگوین اشتراکات فراوانی به‌ویژه در زمینه‌های فرهنگی دارند و ابراز امیدواری کرد این سفر به گسترش همکاری‌های فرهنگی، فکری و هنری میان دو کشور کمک کند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تأکید کرد: ما همچنان با محبت و علاقه‌ای ویژه به بوسنی و هرزگوین و مردم این کشور می‌نگریم و خواهان توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور هستیم.

او افزود: ایران به دنبال تقویت روابط با همه کشور‌های منطقه بالکان و تمامی اقوام بوسنی و هرزگوین است و برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف آمادگی دارد.

آیت‌الله اعرافی در پاسخ به پرسشی درباره جنگ بوسنی و نسل‌کشی سربرنیتسا گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره کمک به ملت‌های مظلوم را وظیفه‌ای انسانی و اسلامی دانسته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تأکید کرد: جنگ بوسنی و هرزگوین جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های آموزشی مراکز علمی و دانشگاهی ایران دارد و در عین توجه به گذشته، نگاه دو کشور باید به آینده و توسعه همکاری‌ها معطوف باشد.

آیت‌الله اعرافی در بخش دیگری از این مصاحبه، با اشاره به پیشینه حضور زبان و ادبیات فارسی در بوسنی، زمینه‌های همکاری فرهنگی را فراتر از شعر و ادبیات دانست و گفت دو کشور می‌توانند در حوزه فلسفه و ادبیات مقاومت نیز همکاری کنند.

او با اشاره به تجربه مقاومت مردم بوسنی و ایران افزود این تجربه مشترک می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی باشد و مراکز آموزشی ایران برای توسعه چنین همکاری‌هایی آمادگی دارند.

آیت‌الله اعرافی در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات ایران و آمریکا نیز تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز گفت‌و‌گو و مذاکره را رد نکرده، اما همواره بر ضرورت احترام به حقوق ملت‌ها اصرار داشته است.

او تاکید کرد: آمریکا دو بار در زمانی که مذاکرات در جریان بود، به کشور ما حمله کرد و با این اقدام، اعتبار و حرمت مذاکره را در سطح جهانی از بین برد.

عضو شورای نگهبان همچنین با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، از جمله حمله به یک مدرسه و شهادت شمار زیادی از دانش‌آموزان، این اقدامات را نقض اصول انسانی توصیف کرد.

آیت‌الله اعرافی تأکید کرد: «ما آغازگر جنگ نبودیم، اما در دفاع از خود و حفاظت از حقوق ملت ایران هیچ محدودیتی نمی‌شناسیم و آماده‌ایم با تمام توان از این حقوق دفاع کنیم.»

عضو شورای نگهبان همچنین از کشور‌های اروپایی خواست در اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران از آنها پیروی نکنند.