به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی در مراسم افتتاح شعبه ویژه اتباع خارجی،افزود: افتتاح این شعبه نشان‌دهنده توجه نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه قوه قضاییه به کرامت انسانی و تکریم اتباع خارجی است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق مهاجران و اتباع خارجی،ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران برای اتباع خارجی و مهمانانی که در کشور حضور دارند، احترام و حرمت قائل است و تکریم آنان را در دستور کار قرار داده است. رفتار مردم ایران با اتباع خارجی نیز نشان‌دهنده همین فرهنگ انسانی و دینی است؛ چراکه مردم در غم‌ها، مشکلات و مصائب این عزیزان در کنار آنان هستند و با مهربانی و همراهی با آنها رفتار می‌کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به آموزه‌های اسلامی در زمینه رعایت حقوق انسان‌ها و سایر موجودات، گفت: اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش بر رعایت حقوق انسان‌ها و تکریم افراد تأکید داشته است. در رساله حقوق امام سجاد (ع) حتی حقوق حیوانات، درختان و طبیعت نیز مورد توجه قرار گرفته است و این نشان می‌دهد که آموزه‌های دینی ما برای همه موجودات حق و حرمت قائل شده‌اند.

موسوی با بیان اینکه راه‌اندازی شعب ویژه اتباع خارجی با دستور رئیس قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: پس از طرح درخواست از سوی اتباع خارجی، ریاست قوه قضاییه دستور تسریع در راه‌اندازی این شعب را صادر کردند تا در تهران و سایر نقاط کشور که نیاز وجود دارد، امکان ارائه خدمات تخصصی به این عزیزان فراهم شود.

وی ادامه داد: اتباع خارجی که در کشور ما حضور دارند، می‌توانند برای پیگیری اختلافات و مشکلات حقوقی خود به این شعب مراجعه کنند. همکاران ما در این شعب با توجه به تجربه و آشنایی با مسائل و مشکلات اتباع، تلاش خواهند کرد با کمترین هزینه، در کوتاه‌ترین زمان و با رعایت شأن و کرامت مراجعان، به اختلافات آنان رسیدگی کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر جایگاه صلح و سازش در آموزه‌های دینی خاطر نشان کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) حتی در وصیت‌های پایانی خود بر اصلاح ذات‌البین و رفع اختلافات مردم تأکید داشتند. ما نیز با تأسی از سیره آن حضرت، تلاش می‌کنیم مشکلات مردم را از طریق صلح و سازش برطرف کنیم.

موسوی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، گفت: در نخستین دیدار با رئیس قوه قضاییه درباره شورا‌های حل اختلاف، ایشان تأکید کردند که موضوع صلح و سازش و رفع اختلافات مردم نباید صرفاً به شعب شورا‌های حل اختلاف محدود شود، بلکه همه باید خود را در این زمینه مسئول بدانند و در محله‌ها، مساجد، خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس برای حل اختلافات و ایجاد سازش ورود کنند.

وی همچنین از همکاری و حمایت مجموعه‌ای که محل راه‌اندازی این شعبه را در اختیار قرار داده است، قدردانی کرد و افزود: این اقدام می‌تواند آثار و برکات ارزشمندی برای جامعه و به ویژه اتباع خارجی حاضر در کشور داشته باشد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اهمیت رعایت عدالت در نظام قضایی، به سیره امیرالمؤمنین (ع) در مواجهه با اختلافات اشاره کرد و گفت: آن حضرت با وجود جایگاه حکومتی خود، در موضوع اختلافی که برای ایشان پیش آمد، در جایگاه یک طرف دعوا قرار گرفتند و در برابر درخواست ارائه دلیل، مطابق ضوابط قضایی عمل شد. این سیره نشان‌دهنده اهمیت عدالت و رعایت حقوق افراد در فرایند رسیدگی به اختلافات است.

موسوی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد و رعایت حقوق شهروندان، اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت مردم، حتی افرادی که در جایگاه متهم قرار دارند، از موضوعات مورد تأکید مسئولان دستگاه قضایی است. رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه اخیر شورای عالی قضایی بر ضرورت دقت قضات در جلوگیری از بازداشت افراد بی‌گناه و پرهیز از ورود بی‌مورد آنان به زندان تأکید کردند.

وی با بیان اینکه اختلاف و تفاوت دیدگاه‌ها امری طبیعی در جوامع انسانی است، افزود: با شکل‌گیری جامعه، تفاوت در افکار، عقاید و دیدگاه‌ها نیز به وجود می‌آید، اما آموزه‌های قرآن کریم بر تلاش برای اصلاح ذات‌البین و حل اختلافات از طریق صلح و سازش تأکید دارند.