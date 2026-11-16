محمد باقر قالیباف و نبیه بری روسای مجالس ایران و لبنان عصر امروز درباره تحولات بین المللی و دوجانبه تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

قالیباف: بدون تحقق حاکمیت لبنان، آرامش به منطقه باز نمی‌گردد

قالیباف: بدون تحقق حاکمیت لبنان، آرامش به منطقه باز نمی‌گردد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این گفت‌و‌گو رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اساسی آقای بری در انسجام جامعه لبنان گفت: جمهوری اسلامی در پیگیری مطالبات و شروط خود در روند مذاکرات، به موضوع لبنان توجه ویژه دارد.

محمد باقر قالیباف افزود: از دید ما، بدون پایان جنگ در لبنان و تحقق حاکمیت لبنان بر سرزمین‌های این کشور، بازگشت آرامش به منطقه محقق نمی‌شود.

آقای نبیه بری هم در این گفت‌و‌گو، ضمن اشاره به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، بر عقب نشینی نیرو‌های اشغالگر از سرزمین لبنان تاکید کرد.