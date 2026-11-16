به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این بازی از هفته ششم لیگ جوانان کشور برگزار شد و عقاب مهر با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و با یک امتیاز اختلاف در رده دوم ایستاد.

آقای شماره ۱۰ جلفا هم موفق به کسب تساوی ۲ـ۲ خارج از خانه برابر سلامت پیرو قائمشهر شد و با ۷ امتیاز صدرنشین گروه خود شد.

در یک دیدار دیگر این رده سنی دیدار حساس تیم‌های تراکتور و نساجی در ورزشگاه قویدل تبریز با نتیجه بدون گل به پایان رسید.