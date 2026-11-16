به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در نشست هیئت مرکز وکلای قوه قضائیه و کمیته بازرسی و تحقیقات ارمنستان گفت: از آنجایی دسترسی اتباع ایرانی و ارمنستانی به اطلاعات و خدمات حقوقی برای مراجعه به مراکز دارای صلاحیت" و "حق انتخاب وکیل" باید آسان‌تر شود، همکاری‌های حقوقی دو کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه نشست ویژه‌ای پیگیری تفاهم دو کشور برگزار شده ادامه داد: تبادل دانش و تجربه حرفه‌ای برای ارتقای دانش بررسی ادله حقوقی و همچنین تبادل تجربه برای پیشگیری از فساد، تخلفات و جرم‌های اقتصادی و مالی، از جمله پیشنهاد‌های همکاری بود که طرف ایرانی مطرح کرد.

عبدلیان‌پور همچنین از ایجاد زمینه‌های همکاری درباره حضور در محکمه‌های تخصصی برای پیگیری جرائم و جنایات بین‌المللی" و "تحلیل اسناد مالی و پیشگیری از فساد و سوءاستفاده‌های حرفه‌ای" به عنوان بستر همکاری متقابل با نهاد حقوقی ارمنستانی یاد کرد.

سفیر ارمنستان در ایران با اشاره به اینکه از حقوق ایرانیان در ارمنستان دفاع می‌کنیم افزود: نشست هیئت مرکز وکلای قوه قضائیه و کمیته بازرسی و تحقیقات ارمنستان فرصت مهمی برای تبادل تجربه‌هاست.

رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان هم نشست دو طرف ایرانی و ارمنستان را بستر خوب برای اعتمادسازی در زمینه‌های حقوقی و قضایی توصیف کرد.

آقای پوغوسیان گفت: قوه قضائیه ایران مایل به همکاری‌های متقابل است و آمادگی داریم مقدمات پیش‌نویس تفاهم نامه را انجام دهیم.

وی افزود: یکی از محور‌های همکاری‌های طرف ایرانی و ارمنستانی، انتقال اطلاعات و آگاهی‌رسانی به شهروندان دو طرف است.

رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان گفت: دفاع از حقوق برای شهروندان ایرانی در ارمنستان، یکی از محور‌های فعالیت این کمیته است.

وی گفت: با دیدن اتفاقاتی که در جنگ با ایران افتاده، متاسف شدم و برای مردم ایران، آرزوی صلح و رفاه دارم.

وی تاکید کرد: روابط ایران و ارمنستان صرفا بر اساس همسایگی جغرافیایی و اقتصادی نیست، بلکه بر پایه پیوند‌های معنوی و فرهنگی است.

رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان ادامه داد: تبادل تجربه و دانش دو طرف در مباحث کیفری، بازپرسی، آیین‌های دادرسی، حقوق بشر و سازوکار‌های نوین حقوقی باید گسترش پیدا کند و در ساختار کارشناسان کمیته بازرسی و تحقیقات ارمنستان، تیم سایبر آنالیز وجود دارد و از هوش مصنوعی هم استفاده می‌شود.