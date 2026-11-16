نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی: اختیار تنظیم روز‌های کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از شش روز به پنج روز به دولت و هیئت وزیران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار تنظیم روز‌های کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از شش روز به پنج روز را به دولت و هیئت وزیران واگذار کردند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر گفت: بر اساس این مصوبه، دولت می‌تواند روز‌های کاری دستگاه‌های اجرایی را از شش روز به پنج روز تقلیل دهد، مشروط بر اینکه میزان ساعات کاری هفتگی کارکنان کاهش پیدا نکند.

وی افزود: این موضوع پیش‌تر در مجلس مطرح شده بود، اما به دلیل ایراد شورای نگهبان به برخی مفاد قانونی، برای اصلاح بازگشت داده شد و پس از اصلاح، مجدداً در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

پوردهقان با اشاره به مستثنا بودن برخی دستگاه‌ها و مشاغل از این قانون اظهار داشت: دستگاه‌هایی که به اقتضای مأموریت خود نیازمند ارائه خدمات شبانه‌روزی هستند، از جمله برخی مجموعه‌های امنیتی و خدماتی، شرایط خاص خود را خواهند داشت.

نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: دولت سه ماه فرصت دارد مشاغل مشمول استثنا را مشخص کند. پس از طی مراحل قانونی و تأیید شورای نگهبان، مصوبه برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مزایای کارکنان شیفتی و شبانه‌روزی نیز گفت: در این مصوبه موضوع پرداخت‌های مالی پیش‌بینی نشده، اما در قوانین قبلی اختیار لازم برای جبران خدمات و پرداخت‌های اضافه کار به کارکنانی که به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند، به دولت داده شده است.

پوردهقان تأکید کرد: این اصلاحیه صرفاً ناظر بر امکان تبدیل شش روز کاری به پنج روز است و سایر موضوعات مربوط به مزایا و جبران خدمات کارکنان، تابع قوانین قبلی خواهد بود.