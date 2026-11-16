رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به ذوق و جایگاه ادبی رهبر شهید انقلاب گفت: در پنجاه سال اخیر، زبان و ادب فارسی از همراهی دو رهبر ادیب، شعرشناس و شاعر برخوردار بوده است؛ رهبرانی که در روزگار غلبه جهانی‌شدن، از هویت و زبان فارسی حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامعلی حدادعادل در مراسم رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» که عصر دوشنبه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد، با اشاره به جامعیت شخصیتی رهبر شهید انقلاب گفت: یکی از جلوه‌های شخصیت ایشان، جلوه شاعرانه بود؛ شخصیتی که در کنار مسئولیت‌های سیاسی، با شعر و ادبیات انس عمیقی داشت.

وی با بیان اینکه شعر و سیاست در عرف معمولاً با یکدیگر سازگار نیستند، افزود: رهبر شهید با وجود جایگاه برجسته در شعر و ادبیات، در محافل ادبی بیشتر شنونده بودند و کمتر شعر خود را می‌خواندند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تسلط ایشان بر خویشتن بود.

حدادعادل با اشاره به توجه ویژه رهبر شهید به هنرهای قرآنی و آیین‌های مذهبی گفت: دیدار سالانه با قاریان قرآن، مداحان و مرثیه‌سرایان و همچنین نشست‌های شعرخوانی با شاعران، نشان‌دهنده جایگاه ویژه هنر و ادبیات در نگاه ایشان بود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین با اشاره به شیوه رفتاری رهبر شهید در مواجهه با مردم اظهار کرد: ایشان هیچ‌گاه عیب‌های مردم را در جمع آشکار نمی‌کردند و در جلسات بیشتر به معرفی نقاط قوت و الگوسازی می‌پرداختند؛ اگر هم نقدی داشتند، آن را خصوصی و محترمانه بیان می‌کردند.

وی در پایان، ذوق شعری رهبر شهید را از عوامل مؤثر در ارتقای هنر شاعری در ایران دانست.