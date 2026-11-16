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نمایشگاه ارزاق، هدایا و سوغات استانها در مجتمع امام خمینی گلزار شهدای علی ابن جعفر قم با هدف عرضه مستقیم کالا برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول برگزاری نمایشگاه سوغات و هدایا در قم، گفت: این نمایشگاه با حضور یکصد غرفه از استانهای مختلف کشور و با هدف معرفی و عرضه محصولات متنوع تولیدکنندگان برپا شده است.
مجتبی علیشاهی افزود: در این نمایشگاه محصولات مختلفی از جمله مواد غذایی، محصولات پروتئینی، صنایعدستی، پوشاک، کیف و کفش و محصولات بهداشتی عرضه میشود.
علیشاهی با اشاره به رویکرد اصلی این نمایشگاه در حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: تلاش شده است محصولات بهصورت مستقیم از تولیدکننده به مصرفکننده عرضه شود تا ضمن حذف واسطهها، مردم بتوانند کالاها را با قیمت مناسبتری تهیه کنند.