یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: جنگنده‌های سعودی در ۲۴ ساعت گذشته، ۸۸ حمله هوایی و موشکی به مراکز غیرنظامی در صنعا و استان‌های صعده، تعز، لحج، جوف و مأرب انجام داده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: این حملات با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند، صورت گرفته و حملات موشکی نیز از منطقه نجران انجام شده است. این حملات به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

یحیی سریع افزود: با احتساب حملات اخیر، شمار کل حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از آغاز تشدید تنش‌ها به ۵ هزار و ۱۸۳ مورد رسیده است.