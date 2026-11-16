نمایشگاه کتاب تهران که پیش از این قرار بود در آذرماه برگزار شود، به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دهه اول دی‌ماه موکول شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما،، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران درباره اعلام نشدن زمان و مکان نمایشگاه کتاب تهران با توجه به اینکه قرار است این رویداد در آذرماه برگزار شود، گفت: احتمالا نمایشگاه کتاب تهران در آذرماه نباشد؛ دوستان ما گفته‌اند به خاطر نکاتی که درباره مسائل مکان نمایشگاه مطرح بود، اوایل دی‌ماه برگزار شود.

دوستان ما همت خود را بر این گذاشته‌اند که شاید نمایشگاه کتاب را در دهه اول دی‌ماه برگزار کنند. امیدواریم که بالاخره شرایط کشور، شرایط مناسبی باشد و اهتمامی که دوستان داشتند با شرایط مناسب همراه شود و بشود نمایشگاه را برگزار کرد.