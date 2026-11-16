به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محمدمهدی سیار در مراسم رونمایی از کتاب«از دفتر شعر امین» افزود: اگر شور شاعرانه که با حکمت پیوند نخورده‌بود، ایران چگونه می‌توانست بایستند و از حماسه و عشق بگوید؟ خدا را شکر که شاعران واسطه حکمت شدند و به دلیل پیوندی که با رهبر شهید داشتند، امروز می‌بینیم که که به‌نوعی شاعران جامعه را رهبری می کنند .

سیار افزود: امروز می توانیم بگوییم که نمی‌توان بدون رابطه با فرهنگ و درک دقیق و درست از شعر در جامعه ایران ، رهبری و کشورداری کرد. میراث گرانبهای رهبر شهید، شعر‌های ایشان است و بخش دیگر مطالبی است که درباره شعر گفته است و برای سال‌ها، نقشه راه حیات فرهنگی و زیست هنری و ادبی شعر را برای همه روشن کرده است.

وی تاکید کرد: رهبر شهید بر اهمیت شعر و ادبیات تاکید داشتند و به امید و امیدآفرینی در شعر و شاعران اهمیت می دادند .

کتاب «از دفتر شعر امین »نخستین بار در تیرماه منتشر شد و امروز در مراسمی رسمی رونمایی شد .