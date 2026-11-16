همزمان با روز کتاب و کتابخوانی در تقویم ایران، سفیر کشورمان در ایتالیا، به همراه رایزن فرهنگی ایران، از بخش اسناد و منابع ایران‌شناسی کتابخانه ملی ایتالیا در رم بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ابتدای این بازدید، شماری از منابع و آثار تاریخی مرتبط با ایران، از جمله یکی از قدیمی‌ترین نسخه‌های کتاب «الشفا» اثر ابن‌سینا و نقشه‌های تاریخی منطقه، خلیج فارس و تنگه هرمز به سفیر و هیئت همراه معرفی شد. کارشناسان کتابخانه نیز توضیحاتی درباره پیشینه و اهمیت این آثار ارائه کردند.

در ادامه، دیداری با حضور جمعی از پژوهشگران و به ریاست پروفسور آدریانو روسی، رئیس ایزمئو، برگزار شد. در این نشست، روند یک قرن ایران‌شناسی نوین در ایتالیا، از دوره فعالیت پروفسور توچی و پروفسور نیولی تا پژوهشگران نسل حاضر، مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید از نسخه‌های خطی، منابع و اسناد ایران‌شناسی نگهداری‌شده در این مجموعه نیز بخش دیگری از برنامه بود.

کامپانیاللو، رئیس کتابخانه ملی ایتالیا، ضمن خوشامدگویی به سفیر ایران و هیئت همراه، بر توسعه همکاری‌های علمی و کتابخانه‌ای میان دو کشور تأکید کرد و استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه پیشین میان کتابخانه ملی ایتالیا و کتابخانه ملی ایران را از زمینه‌های این همکاری دانست.

علی‌اکبر رضایی نیز در جریان این بازدید، کتابی نفیس شامل مجموعه‌ای از نگارگری‌های مرتبط با ادبیات کهن ایران را به انجمن ایزمئو اهدا کرد. این اثر با هدف معرفی پیوند هنر و ادبیات در فرهنگ و تمدن ایران به این انجمن تقدیم شد.

این بازدید با محوریت روز کتاب و کتابخوانی و با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های ایران و ایتالیا در حوزه‌های ایران‌شناسی، باستان‌شناسی و تبادل منابع و اسناد تاریخی برگزار شد.