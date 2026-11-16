مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد: فروش نمایشگاه کتاب یزد تا پایان شب گذشته به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از نمایشگاه کتاب یزد اظهار کرد: در این نمایشگاه حدود ۱۰۰ هزار جلد کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته و استقبال مردم نشان‌دهنده فرهنگ‌دوستی و علاقه‌مندی مردم یزد به کتاب و کتاب‌خوانی است.

حجت الاسلام دانشی افزود: امروز چهارمین روز برگزاری نمایشگاه است و خوشبختانه تا پایان شب گذشته میزان فروش به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که با توجه به روند استقبال پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان نمایشگاه افزایش چشمگیری داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد این میزان استقبال را مایه افتخار دانست و از شهروندان خواست بازدید از نمایشگاه را به روز پایانی موکول نکنند و در روز‌های باقی‌مانده برای تهیه کتاب مورد علاقه خود به نمایشگاه مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب یزد تاپایان هفته دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند از فرصت باقی‌مانده برای بازدید و خرید کتاب استفاده کنند.