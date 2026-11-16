۳ عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال خوزستان که در پی برکناری بهنام ابوالقاسم‌پور از سمت مدیرعاملی این باشگاه بودند، کنار رفتند و اعضای جدید جایگزین آنها شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز اعضای هیات‌مدیره باشگاه استقلال خوزستان تصمیم به برکناری بهنام ابوالقاسم‌پور از مدیرعاملی این باشگاه گرفتند.

این تصمیمی بدون هماهنگی با سهامدار عمده و بانک ملی اتخاذ شد و واکنش مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به دنبال داشت.

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران این تصمیم را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد که ابوالقاسم‌پور همچنان به فعالیت خود در سمت مدیرعاملی ادامه خواهد داد.

بر اساس اعلام باشگاه استقلال خوزستان مالک بابونه به جای خسرو پارسا، افشین عبداللهیان به جای امین سلطانی و امیر رشیدی به جای سعید رحیمی احمدی در هیئت‌مدیره این باشگاه حضور خواهند داشت. هر سه عضو جدید به‌عنوان اعضای غیرموظف معرفی شده‌اند.