یک شهروند یزدی با اجرای طرح خانگی بازچرخانی آب، آب خاکستری منزل خود را همراه با آب باران جمع‌آوری و پس از طی فرآیند لازم، به مصارف غیرشرب رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به چالش کمبود آب در استان، گفت: در شرایط کنونی صرفاً بحث صرفه‌جویی مهم نیست، راهکار مهم‌تر آن است که از منابع محدود آبی، چندباره استفاده کنیم.

مخلصی به ابتکار آقای امیدی، شهروند یزدی، اشاره کرد و گفت: با ابتکار این شهروند یزدی، بحث بازچرخانی آب را در منزل خود ایجاد شده است بگونه‌ای که آب خاکستری یعنی فاضلابی با بار آلودگی کمتر که معمولاً از روشویی، بخشی از آب حمام یا ماشین لباسشویی حاصل می‌شود، با رعایت موضوع شوینده‌ها را جمع‌آوری و به چرخه مصرف غیرشرب بازمی‌گرداند.

وی اظهار داشت: حتی آب ناودان و آب باران نیز در این منزل جمع‌آوری شده و به مصارف غیرشرب مانند آبیاری فضای سبز، شست‌وشوی حیاط و شست‌وشوی خودرو می‌رسد.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: با این روش می‌توان آبی را که تأمین ش با محدودیت مواجه است، جایگزین منابع جدید کرد؛ این کار از یک خانه آغاز می‌شود و در واحد‌های صنعتی و هر نقطه‌ای که مصرف آب وجود دارد، با بازچرخانی، مصرف مجدد و تجدید حیات آب امکان‌پذیر است.

مخلصی با اشاره به تجربه‌های موجود در استان گفت: تعدادی از ورزشگاه‌ها و استخر‌های آب در شماری از شهرستان‌های استان به سیستم بازچرخانی مجهز شده‌اند و آب حاصل، به مصرف فضای سبز، چمن و سایر مصارف غیرشرب در همان محل می‌رسد.

معاون شرکت آبفای استان یزد افزود: این طرح فقط به پروژه‌های بزرگ محدود نیست و در مقیاس کوچک، حتی در منازل هم قابل اجراست.

مخلصی گفت: با اعتبارات عمرانی ابلاغی، بازچرخانی ورزشگاه‌ها به‌صورت سالانه در پروژه‌های عمرانی دنبال می‌شود، اما مشوق برای بخش خانگی هنوز اجرایی نشده است، هرچند خودِ این اقدام، کاهش مصرف و کاهش آب‌بهای مشترکان را در پی دارد.