دو تن از نیرو‌های پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بدون تعارف، جزئیاتی از عملیات شناسایی، رهگیری و هدف قرار دادن جنگنده پیشرفته اف‌۳۵ آمریکا را تشریح کردند؛ عملیاتی که به گفته یکی از این نیروها، با استفاده از سامانه‌های بومی و در مدت سه دقیقه به اصابت موشک به این جنگنده منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دو تن از نیرو‌های پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی، جزئیاتی از عملیات شناسایی، رهگیری و هدف قرار دادن جنگنده پیشرفته اف‌۳۵ آمریکا را تشریح کردند؛ درادامه گفتگوی اختصاصی خبرنگار صدا و سیما را با یکی از این رزمندگان می‌آوریم:

سؤال: ابتدا خودتان را معرفی کنید و بگویید از کجا به این برنامه آمده‌اید؟

پاسخ: ما سربازان پدافند هوافضای سپاه هستیم و از مناطق مرکزی کشور در خدمت شما حضور پیدا کرده‌ایم تا گوشه‌ای از دستاورد‌های فرماندهی پدافند هوافضای سپاه را با مردم عزیزمان در میان بگذاریم.

سؤال: هدف قرار گرفتن جنگنده اف‌۳۵ چگونه اتفاق افتاد؟

پاسخ: در شب ۲۸ اسفند، زمانی که این جنگنده فوق‌پیشرفته آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت، حدود ۲۰ دقیقه از شناسایی و کشف آن توسط سامانه‌های پدافند هوافضای سپاه گذشته بود. در مرحله پایانی و هنگام بازگشت جنگنده، این هدف از سوی مرکز فرماندهی و کنترل پدافند هوافضای سپاه به مجموعه ما واگذار شد.

در آن لحظه اختیار اجرای عملیات به ما سپرده شد و در مدت حدود سه دقیقه، این پرنده شناسایی، قفل و رهگیری شد و در نهایت مورد اصابت قرار گرفت.

سؤال: این جنگنده با استفاده از سامانه بومی خودمان هدف قرار گرفت؟

پاسخ: بله. تمامی پهپاد‌ها و جنگنده‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه مورد اصابت قرار گرفتند، با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزاتی هدف قرار گرفتند که حاصل تلاش نیرو‌ها و دانشمندان خودمان در جهاد خودکفایی سپاه و صنعت دفاعی کشور است.

سؤال: خلبان جنگنده متوجه نشد که به سمت او شلیک شده است؟

پاسخ: جنگنده از لحظه ورود، توسط تمام سنجنده‌های ما شناسایی شده بود. در لحظه اصابت نیز با استفاده از تاکتیک‌هایی که در اختیار داشتیم، خلبان متوجه شلیک نشد.

اگر خلبان متوجه شلیک می‌شد، با توجه به امکانات و پیچیدگی‌های سخت‌افزاری جنگنده، می‌توانست از تاکتیک‌های مقابله‌ای استفاده کند؛ برای مثال چف و فلر پرتاب کند یا با انجام مانور‌های مختلف از اصابت موشک جلوگیری کند، اما تا لحظه اصابت فرصت انجام هیچ‌یک از این اقدامات را پیدا نکرد.

سؤال: ممکن است برای برخی این پرسش مطرح باشد که اگر پدافند جنگنده را هدف قرار داده، چرا هواپیما منفجر نشده و توانسته به مسیر خود ادامه دهد؟ چه اتفاقی برای آن افتاد؟

پاسخ: موشک محرم با توجه به شرایط و لحظه اصابت، به بخش میانی بدنه جنگنده برخورد کرد. از آنجا که موتور هواپیما سالم مانده بود، خلبان توانست به مسیر فرار ادامه دهد و از منطقه درگیری خارج شود.

سؤال: آیا جنگنده در یکی از کشور‌های همسایه فرود آمد؟

پاسخ: این جنگنده در یکی از کشور‌های همسایه دچار سقوط و فرود سخت شد. بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، این سامانه از چرخه عملیاتی خارج شد و طبق آمار و اظهاراتی که خودشان اعلام کردند، در زمره سامانه‌های منهدم‌شده قرار گرفت.

سؤال: شما از چه زمانی متوجه شدید که جنگنده را هدف قرار داده‌اید؟ واکنش نیرو‌های حاضر در عملیات چه بود؟

پاسخ: بله، از اصابت جنگنده مطلع شدیم. این اتفاق حدود ساعت ۲:۵۰ بامداد رخ داد. نکته جالب این عملیات، حضور نیرو‌هایی از نسل‌های مختلف بود؛ نیرو‌های دهه هشتادی در چرخه عملیاتی حضور داشتند، نیرو‌های دهه هفتادی شلیک را انجام دادند و نیرو‌های دهه شصتی فرماندهی و کنترل عملیات را بر عهده داشتند.

نخستین خبری که درباره اصابت به جنگنده اف‌۳۵ منتشر شد، از سوی رسانه‌های دشمن بود. آنها خودشان اعلام کردند که یکی از جنگنده‌های اف‌۳۵ آنها مورد اصابت قرار گرفته است. پس از آن، مستندات ما نیز رسانه‌ای شد و طرف مقابل به اصابت جنگنده اعتراف کرد.

سؤال: پس از روایت شکار جنگنده اف‌۳۵، برویم سراغ شکارچیان اف‌۱۵. درباره هدف قرار دادن جنگنده اف‌۱۵ آمریکا توضیح دهید.

پاسخ: جنگنده اف‌۱۵ئی آمریکا که به عقاب حمل‌کننده معروف است، یکی دیگر از اهدافی بود که توسط سامانه‌های پدافندی ما مورد اصابت قرار گرفت.

سؤال: این اتفاق در چه روزی از جنگ رخ داد و چگونه انجام شد؟

پاسخ: این عملیات در روز سی‌وپنجم جنگ، سحرگاه جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، حدود ساعت پنج صبح انجام شد. اجازه دادیم جنگنده به محدوده نزدیک‌تر و مناسب‌ترین منطقه برای درگیری سامانه پدافندی وارد شود و آن را به‌دقت رصد کردیم.

مرحله نهایی عملیات، یعنی رهگیری و شلیک به جنگنده اف‌۱۵ئی آمریکا، در مدت حدود چهار دقیقه انجام شد که زمان بسیار کوتاهی برای اجرای چنین عملیاتی بود.

به لطف خدا و با استفاده از شبکه گسترده و ارتباطات چندلایه‌ای که در اختیار داشتیم و همچنین سامانه‌های نوین پدافندی که در فاصله جنگ ۱۲ روزه تا جنگ ۴۰ روزه وارد سازمان رزم پدافند هوایی سپاه کرده بودیم، توانستیم این جنگنده را مورد اصابت قرار دهیم و ساقط کنیم.

سؤال: پس از اصابت، جنگنده سقوط کرد؟

پاسخ: بله، جنگنده در یک منطقه بیابانی سقوط کرد. خدا را شکر این اتفاق در محدوده شهری رخ نداد و خسارت جانی برای شهروندان ما به همراه نداشت.

این جنگنده در حال نزدیک شدن به منطقه بود و باک اصلی و مخازن سوخت اضافی خود را به همراه داشت. همچنین بمب‌ها و موشک‌هایی را حمل می‌کرد که قرار بود علیه مناطق مختلف ما استفاده کند، اما پیش از آنکه مأموریت خود را انجام دهد، مورد اصابت قرار گرفت و در آتش سوخت.

سؤال: در لحظه اصابت و سقوط جنگنده، شما و نیرو‌های حاضر در عملیات چه حال و هوایی داشتید؟

پاسخ: ما با یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق و حساب‌شده، سامانه خود را در منطقه و مسیری مستقر کردیم که دشمن از آنجا حمله می‌کرد. نیرو‌های ما چند شبانه‌روز نخوابیده بودند و جابه‌جایی‌های متعددی انجام داده بودند. به دلیل ملاحظات امنیتی نمی‌توانم درباره همه اقداماتی که انجام شد توضیح بدهم، اما مجموعه این اقدامات در نهایت به اصابت جنگنده منجر شد.

زمانی که جنگنده مورد اصابت قرار گرفت و حدود یک تا یک‌ونیم دقیقه بعد سقوط کرد، تمام خستگی ۳۵ روز جنگ از تن نیرو‌ها بیرون رفت.

پس از اصابت و سقوط جنگنده اف‌۱۵، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها مدعی شد که یک موشک حرارتی دوش‌پرتاب به جنگنده اصابت کرده و یک نیروی ایرانی به‌صورت اتفاقی و از روی خوش‌شانسی موفق به هدف قرار دادن آن شده است.

من این ادعا را به‌طور کامل رد می‌کنم. جنگنده اف‌۱۵ئی آمریکا در ارتفاع ۳۰ هزار پایی و با سرعت حدود هزار کیلومتر در ساعت در حال پرواز بود که مورد اصابت قرار گرفت.

سؤال: ادعای استفاده از موشک دوش‌پرتاب برای هدف قرار دادن جنگنده در چنین ارتفاعی، خنده‌دار نیست؟

پاسخ: هیچ سامانه دوش‌پرتابی نمی‌تواند در چنین ارتفاعی با یک جنگنده درگیر شود و اساساً چنین سامانه‌ای در دنیا وجود ندارد. خود آمریکایی‌ها نیز به این موضوع آگاه هستند.

به رئیس‌جمهور آمریکا می‌گویم اگر اطلاعات نادرست به شما می‌دهند، منابع اطلاعاتی خود را اصلاح کنید؛ چراکه به نظر می‌رسد برخی برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن اعتبار نیروی هوایی آمریکا، اطلاعات غلط در اختیار شما قرار می‌دهند.

ما با استفاده از یک سامانه کاملاً نظام‌مند و اجرای یک عملیات تاکتیکی دقیق، برای دشمن دام پهن کردیم و توانستیم جنگنده را مورد اصابت قرار دهیم.

سؤال: ممکن است برخی از مردم این پرسش را مطرح کنند که با وجود حضور تعداد زیادی از جنگنده‌های دشمن در طول جنگ و انجام حملات هوایی، چرا تنها دو جنگنده اف‌۳۵ و اف‌۱۵ هدف قرار گرفتند؟ آیا این اتفاق تصادفی بود؟

پاسخ: خیر، اصلاً اتفاقی نبود. ما در طول جنگ ۱۲ روزه تا جنگ ۴۰ روزه، اقدامات بسیار مؤثری در حوزه تحقیق، طراحی، تولید و عملیاتی‌سازی سامانه‌های پدافندی انجام دادیم. همچنین سامانه‌های نوین پدافندی وارد سازمان رزم پدافند هوایی ما شدند.

اما درباره اینکه چرا جنگنده‌های دیگر هدف قرار نگرفتند، باید بگویم شلیک‌های متعددی به سمت جنگنده‌های دشمن انجام دادیم و بسیاری از مأموریت‌های بمباران آنها تحت تأثیر همین شلیک‌ها و اصابت‌ها قرار گرفت.

و بعد جنگ هم مجدد درگیری هایی که در تنگه هرمز و جنوب دارد اتفاق می افتد هنوز هم هواگردهای دشمن هر چند روز یکبار پهپادهای پیشرفته ام کیو ناین و هواگردهای دشمن یا سالم به زمین نشانده می شود یا مورد اصابت قرار می گیرد.

سؤال: با توجه به تجربه جنگ ۴۰ روزه، وضعیت آمادگی و توان عملیاتی پدافند کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ: به دشمنان هشدار می‌دهم که پس از جنگ ۴۰ روزه، از نظر تنوع، تعداد، گستردگی و استقرار سامانه‌های پدافندی در سراسر کشور به نقطه‌ای رسیده‌ایم که منتظر حماقت مجدد آنها هستیم. این اطمینان را می‌دهم که اگر بار دیگر دست به اقدام نظامی بزنند، با توانمندی‌های جدید پدافندی ما مواجه خواهند شد.

شاید در عملیات قبلی، جنگنده اف‌۳۵ توانسته باشد با دشواری از منطقه خارج شود، اما در صورت تکرار چنین اقداماتی، در جنگ آینده به خلبانان آمریکایی اطمینان می‌دهیم که بازگشت آسانی در انتظارشان نخواهد بود. همان‌طور که پهپاد‌های آنها و هواپیما‌های کیو۱ که به‌طور مستمر هدف قرار می‌گیرند، در آینده نیز جنگنده‌های مختلف دشمن را هدف قرار خواهیم داد و اجازه بازگشت آسان به آنها نخواهیم داد.

سؤال: آیا خلبانان جنگنده‌های اف‌۳۵ و اف‌۱۵ متوجه شدند که از کدام سامانه و در چه منطقه‌ای هدف قرار گرفته‌اند؟

پاسخ: خیر؛ آنها اصلاً متوجه نشدند از کجا و با چه سامانه‌ای مورد اصابت قرار گرفتند. همین مسئله باعث شد به طرح ادعا‌ها و گمانه‌زنی‌هایی روی بیاورند و حتی مدعی شوند که ما از سامانه‌های حرارت‌یاب استفاده کرده‌ایم.

اصابت و انهدام جنگنده اف‌۳۵ تأثیر بازدارنده‌ای در منطقه عملیات داشت؛ به‌طوری که تا حدود دو هفته پس از این اتفاق، هیچ پهپادی از سوی دشمن در آن منطقه حضور پیدا نکرد. این اتفاقات از جمله شگفتانه‌هایی است که دشمن در جنگ‌های آینده نیز با آنها مواجه خواهد شد.

پس از این اصابت، جنگنده‌های دشمن دیگر جرئت نمی‌کردند در ارتفاع و محدوده عملیاتی قبلی به منطقه نزدیک شوند و در صورت انجام عملیات، از فاصله‌های چندصد کیلومتری اقدام می‌کردند.

سؤال: درباره تأثیر این عملیات‌ها بر ایجاد بازدارندگی بیشتر توضیح دهید.

پاسخ: حتی محل شلیک موشک‌های ما نیز برای دشمن قابل شناسایی نبود و نتوانستند سامانه‌های پدافندی ما را هدف قرار دهند. سامانه‌های پدافندی ما تا آخرین روز جنگ در همان منطقه مستقر بودند و به فعالیت عملیاتی خود ادامه دادند.

سؤال: هدف قرار گرفتن جنگنده‌های اف‌۳۵ و اف‌۱۵ چه تأثیری بر برنامه‌های عملیاتی دشمن داشت؟

پاسخ: یکی از نکات مهم، تأثیر این اصابت‌ها بر محاسبات و برنامه‌های عملیاتی دشمن بود. به‌ویژه زمانی که جنگنده اف‌۱۵ مورد اصابت قرار گرفت، اگرچه در ظاهر یک جنگنده هدف قرار گرفته بود، اما همین اتفاق برنامه‌های عملیاتی و سناریو‌های حملات هوایی دشمن را تحت تأثیر قرار داد و موجب شد در ادامه حملات خود با تردید و محدودیت مواجه شود.

چند روز پس از این اتفاق نیز تحولاتی رخ داد که در نهایت به پایان جنگ، اعلام آتش‌بس و درخواست آتش‌بس از سوی دشمن منجر شد.

سؤال: یعنی محاسبات و برنامه‌ریزی‌های دشمن به‌هم ریخت؟

پاسخ: بله، تمام محاسبات آنها به‌هم ریخت. دشمن تصور نمی‌کرد با چنین توانمندی‌هایی از سوی پدافند جمهوری اسلامی ایران مواجه شود.

در اینجا لازم می‌دانم از متخصصان حوزه طراحی، ساخت و تولید سامانه‌های پدافندی در سپاه و ارتش تشکر کنم. شبکه یکپارچه پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران به حول و قوه الهی به مرحله‌ای از توانمندی رسیده است که دشمن باید تصور تحمیل جنگی مشابه جنگ ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه و انجام حملات هوایی بدون هزینه و بازگشت آسان را از ذهن خود خارج کند.

دشمن ادعا می‌کند که توان پدافندی کشور را از بین برده است، در حالی که می‌توانم تأکید کنم قدرت پدافند کشور چندین برابر افزایش یافته است.

سؤال: رئیس‌جمهور آمریکا بار‌ها مدعی شده است که سامانه‌های پدافندی و زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار داده و از بین برده است. پاسخ شما به این ادعا‌ها چیست؟

پاسخ: به سیاستمداران و فرماندهان آمریکایی و همچنین رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنم که ما به‌عنوان نیرو‌های عملیاتی پدافند هوایی، شبانه‌روز شما را رصد می‌کنیم و در آمادگی کامل به سر می‌بریم. منتظر اقدام شما هستیم، اما این بار نباید انتظار بازگشت به کشورهایتان را داشته باشید.