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آیین رونمایی از نرمافزار «کتابخانه متون کهن فارسی»، در سومین روز از هفته کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نرمافزار در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) تولید شده است.
«کتابخانه متون کهن فارسی» مجموعهای شامل بیش از هزار عنوان کتاب و رساله از میراث مکتوب زبان فارسی تا قرن دهم را در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان قرار میدهد.
سیوچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفتوگو کنیم» از بیستوسوم تا سیام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار میشود.
احمد امین فرد خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: