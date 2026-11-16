رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد از ثبت حدود ۶۷ هزار بیمار مبتلا به دیابت در سامانه سیب خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۹هزار نفر مرد و ۳۸ هزار نفر زن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر طالبی، رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد، با اشاره به آمار بیماران دیابتی ثبت‌شده در سامانه سیب گفت: از مجموع حدود ۶۷ هزار فرد مبتلا به دیابت در استان، ۲۹ هزار نفر مرد و ۳۸ هزار نفر زن هستند.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی به‌موقع بیماری، از همه ساکنان استان خواست برای انجام غربالگری و اطلاع از وضعیت قند خون خود به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

طالبی افزود: آگاهی از وضعیت قند خون و شناسایی زودهنگام افراد مبتلا یا در معرض خطر، نقش مهمی در آغاز مراقبت‌های لازم، کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض دیابت دارد.

در همین زمینه، دکتر وحیدی، رئیس مرکز تحقیقات و درمانی دیابت خانیه یزد، با اشاره به حجم مراجعه بیماران به این مرکز گفت: روزانه حدود ۸۰۰ تا هزار بیمار دیابتی در این مرکز پذیرش می‌شوند و خدمات تخصصی مرتبط با بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن را دریافت می‌کنند.

وی با تشریح خدمات این مرکز اظهار کرد: کلینیک‌های فوق‌تخصصی قلب، کلیه و چشم، خدمات مرتبط با رتینوپاتی دیابتی، کلینیک زنان و زایمان برای رسیدگی به دیابت بارداری، آزمایشگاه فوق‌تخصصی و بخش دیابت نوع یک کودکان از جمله خدمات ارائه‌شده است.

وحیدی ادامه داد: همچنین کلینیک زخم پای دیابتی، معاینه پای بیماران و کلینیک پیگیری و پیشگیری دیابت برای افرادی که در مرحله پیش‌دیابت قرار دارند، در این مرکز فعالیت می‌کنند.

این خدمات در کنار غربالگری و مراقبت‌های اولیه در مراکز خدمات جامع سلامت، می‌تواند به شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر، کنترل بهتر قند خون و کاهش احتمال بروز عوارض بیماری کمک کند؛ موضوعی که با توجه به شمار بالای بیماران ثبت‌شده در استان، ضرورت توجه جدی شهروندان به پیشگیری، غربالگری و پیگیری منظم وضعیت سلامت را دوچندان می‌کند.