مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز از اجرای عملیات بازسازی ۲۶ واحد مسکونی تخریب‌شده در جنگ رمضان در شهرستان فردیس خبر داد و گفت: مالکان این واحد‌ها از بسته حمایتی شامل کمک‌های نقدی، تسهیلات بانکی، تراکم تشویقی و معافیت از هزینه‌های صدور مجوز برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، دیوسالار با اشاره به اقدامات حمایتی بنیاد مسکن برای جبران خسارت‌های واردشده به منازل مسکونی در جنگ رمضان اظهار کرد: در روزهای نخست وقوع حادثه، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای تأمین هزینه اجاره مسکن و اسکان موقت خانواده‌های آسیب‌دیده به صاحبان این واحدها پرداخت شد.

وی افزود: بر اساس بسته حمایتی پیش‌بینی‌شده، به مالکان واحدهای کاملاً تخریب‌شده یک میلیارد تومان کمک نقدی و یک میلیارد تومان تسهیلات برای خرید لوازم منزل پرداخت می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز، اختصاص یک طبقه تراکم اضافی رایگان، صدور رایگان مجوزهای ساختمانی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع از بنای تخریب‌شده را از دیگر حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای این خانواده‌ها برشمرد.

دیوسالار با بیان اینکه در مجموع پنج هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در استان البرز بر اثر جنگ رمضان دچار خسارت شده‌اند، گفت: برای واحدهای مسکونی که قابلیت تعمیر دارند نیز به ازای هر مترمربع ۱۲ میلیون تومان کمک مالی در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: بخشی از حمایت‌های مصوب به خانواده‌های آسیب‌دیده پرداخت شده و سایر خدمات و تسهیلات نیز در حال اجراست.