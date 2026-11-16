تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، مقابل تیم فرد البرز به تساوی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این تیم که بعد از استعفای ایمان مبعلی همچنان بدون سرمربی است در بازی خانگی خود امروز (۲۶ آبان) مقابل تیم فرد البرز به تساوی یک یک دست یافت.

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۸ امتیاز موقتا در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

دیگر نماینده هرمزگان، تیم جزیره قشم مقابل نفت مسجد سلیمان با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شد.

تیم جزیره قشم با کسب ۱۸ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.

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