مدیر کل صدا و سیمای استان فارس با صدور پیامی، عروج شهادت‌گونه سیدمحمدحسین (معین) انجوی‌نژاد، جانباز ۷۰ درصد و مشاور استاندار فارس در امور ایثارگران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل صدا و سیمای استان فارس با صدور پیامی، عروج شهادت‌گونه سیدمحمدحسین (معین) انجوی‌نژاد، جانباز ۷۰ درصد و مشاور استاندار فارس در امور ایثارگران را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است :

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

خبر عروج ملکوتی جانباز ۷۰ درصد، سیدمحمدحسین (معین) انجوی‌نژاد، مشاور استاندار فارس در امور ایثارگران و از رزمندگان خستگی‌ناپذیر دوران دفاع مقدس، در ایام شهادت بانوی دوعالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها موجب تاثر و البته عروج شهادت گونه ایشان مایه افتخار است. این سردار شهید اسلام پس از ۴۱ سال تحمل رنج ناشی از جراحات شیمیایی، دعوت حق را لبیک گفت و به قافله شهیدان و یاران شهیدش پیوست.

این شهید والامقام در دوران پس از شهادت رهبر رشید انقلاب اسلامی یکی از پرچمداران خیابان‌ها بود که با حضور مداوم در تجمعات شبانه و درمیان مردم مبعوث، فرهنگ ایثار و مقاومت را روایت و الگوسازی کرد.

اینجانب شهادت این شهید والامقام را به خانواده معظم شهید، مردم شریف استان فارس و جامعه معزز ایثارگران تسلیت و تبریک عرض می‌کنم. بی‌تردید رسانه‌ها در انتقال فرهنگ ایثار و روایت درست جانفشانی‌های این عزیزان رسالتی سنگین بر عهده دارند و بر همه فعالان رسانه‌ای فرض است تا با همتی مضاعف این الگو‌های ایثار و از خود گذشتگی را بیش از گذشته به جامعه معرفی کنند.

روحش شاد، یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

رئوف

مدیرکل صداوسیمای استان فارس