جلسه شورای آموزش و پرورش گلستان با محور تکمیل ۸۰ درصد طرح‌های نهضت مدرسه سازی و تشکیل کانون‌های یاریگران در مدارس استان در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر کل آموزش و پرورش گلستان در جلسه شورای آموزش و پروش استان گفت: ۸۰ درصد طرح‌های نهضت مدرسه سازی در گلستان تکمیل و کانون‌های یاریگران در مدارس تشکیل شده که خود دانش آموزان هستند و آسیب‌های اجتماعی را در مدارس شناسایی و پیگیری می‌کنند.

قدرت الله نظری افزود : تا کنون در ۹۹۳ مدرسه استان کانون‌های یاریگران تشکیل شده که در سطوح مختلف شهرستان تا استان پیگیری می شود.

وی با اشاره به قانون شفاف سازی اقدامات موسسات آموزشی غیر دولتی گفت: طبق قانون حوزه تولی گری آموزش کودکان از بدو تولد تا شش سالگی به وزارت آموزش و پرورش داده شده و یک سازمان ملی تربیت هم در همین حوزه تشکیل شده است.

محمد حمیدی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: با هدف افزایش کیفیت آموزش تمامی دستگاه هایی که در حوزه کودکان زیر شش سال صدور مجوز دارند باید هماهنگی لازم را طبق قانون با آموزش و پرورش داشته باشند.

