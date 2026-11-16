هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال با تساوی پارس جنوبی، شکست جزیره قشم و پیروزی سایپا پس از ۶ بازی همراه بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان، با برگزاری ۷ دیدار پیگیری شد.

در بازی‌های امروز، پارس جنوبی که صدر جدول را در اختیار دارد، برابر تیم فولاد ب با نتیجه صفر - صفر متوقف شد. پارس جنوبی با این تساوی، ۲۲ امتیازی شد و جایگاهش را در صدر حفظ کرد.

مس رفسنجان هم یک بر صفر شاهین بندرعامری را شکست داد و شاگردان فرشاد پیوس پس از سه هفته که ۲ مساوی و یک شکست کسب کرده بودند، دوباره به مسیر پیروزی برگشتند. مس با این پیروزی ۱۹ امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد.

تیم جزیره قشم که هدایت آن را مجتبی جباری بر عهده دارد، پس از پیروزی هفته گذشته، در بازی امروز برابر نفت مسجد سلیمان با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد تا دومین باخت این تیم در ۳ هفته اخیر ثبت شود. جزیره قشم با این شکست، ۱۸ امتیازی ماند و به رده سوم سقوط کرد.

تیم کاراگستر شبستر که یکی از تیم‌های شگفتی‌ساز فصل جاری بوده، در هفته هشتم با یک گل بعثت کرمانشاه را شکست داد. کاراگستر با ۱۸ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به جزیره قشم در رده چهارم قرار دارد.

تیم فوتبال سایپا این هفته ترک عادت کرد و پس از ۶ هفته رنگ برد را دید. سایپا که در ۶ بازی آخرش، ۳ مساوی و ۳ شکست کسب کرده بود، عصر امروز یک بر صفر آریو اسلامشهر را شکست داد. سایپا با این برد ۱۵ امتیازی شد و به رده هفتم رسید.





در جدول پارس جنوبی جم با ۲۲ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های مس رفسنجان با ۱۹ و فرد البرز با ۱۸ امتیاز دوم و سوم هستند.



در سایر دیدار‌های امروز نیز، نفت و گاز گچساران یک بر صفر نیروی زمینی را شکست داد و تیم های فرد البرز و پالایش نفت بندرعباس به تساوی یک - یک رسیدند.

در آخرین دیدار هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال ۲۶ آبان تیم فوتبال هوادار از ساعت ۱۴ میزبان مس کرمان است.