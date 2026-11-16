به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان دیدار سید احمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با رئیس فدراسیون دوومیدانی، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در رشته دوومیدانی استان، تصمیم به انتصاب سرپرست جدید گرفته شد.

در این نشست، حکم رسمی سرپرستی هیئت دوومیدانی استان یزد به حسین گل‌محمدی ابلاغ شد.

مهم‌ترین مأموریت سرپرست جدید، برگزاری مجمع انتخاباتی استان و تثبیت ساختار اجرایی هیئت در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

گل محمدی از چهره‌های برجسته ورزش استان است که سابقه درخشانی در مدیریت هیات‌های ورزشی سطح استان دارد.