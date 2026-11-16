کتابخانه شهدای قزوین با فراهم‌کردن بخش‌های ویژه نابینایان و ناشنوایان در کنار بخش‌های کودک و بزرگسال، خدمات کتابخانه‌ای را برای گروه‌های مختلف مخاطبان گسترش داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کتابخانه شهدای قزوین با اختصاص بخش‌های جداگانه به نابینایان و ناشنوایان، در کنار بخش‌های کودک و بزرگسال، زمینه بهره‌مندی طیف گسترده‌تری از شهروندان از خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای را فراهم کرده است.

این کتابخانه در بخش نابینایان، خدمات و منابع متناسب با نیاز این گروه از مخاطبان ارائه می‌کند و بخش ویژه ناشنوایان نیز برای پاسخ‌گویی به نیازهای آنان در نظر گرفته شده است.

وجود بخش کودک و بخش اصلی کتابخانه در کنار این فضاهای ویژه، امکان استفاده گروه‌های مختلف سنی و افراد دارای معلولیت را از خدمات کتابخانه شهدای قزوین فراهم کرده است.