آیین بزرگداشت زنده‌یاد منصور انوری، نویسنده کتاب «جاده جنگ» با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری، در مشهد برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، این آیین با حضور خانواده این نویسنده فقید و جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری کشور در مشهد برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت سال‌ها فعالیت ادبی و فرهنگی منصور انوری و گرامیداشت یاد و میراث ماندگار این نویسنده برگزار گردید.

در این آیین، محمدمهدی دادمان، بهروز رحیمی، حسین تیموری، سیدسعید موسوی و مجدالدین معلمی حضور داشتند و درباره جایگاه ادبی و فرهنگی این نویسنده فقید سخن گفتند .

منصور انوری متولد سال ۱۳۳۴ در یکی از روستاهای نیشابور بود که بیش از سه دهه از عمر خود را صرف روایت تاریخ معاصر ایران و ادبیات دفاع مقدس کرد.

مجموعه زندگینامه شهدا به نام «قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه عنقا» در کنار متن مجموعه‌های تلویزیونی متعدد از جمله آثار وی محسوب می‌شود.

انوری در کارنامه ادبی خود دریافت جوایز کتاب سال، جلال آل‌احمد، کتاب فصل، قلم زرین و نشان فیروزه هنر انقلاب اسلامی را ثبت کرده است.

وی به دلیل بیماری سحرگاه جمعه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در مشهد درگذشت.

این مراسم به همت حوزه هنری خراسان رضوی، مجموعه کتاب‌رسان و سوره مهر با حضور خانواده منصور انوری برگزار شد

آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب در پیامی خود فرمودند : این نویسنده با خلق آثار متعدّد از جمله رمان دوازده جلدی «جاده جنگ» که مورد توجّه و تحسین امام مجاهد شهید قرار گرفت، دِین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرد.