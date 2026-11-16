به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شهردار رامسر از آماده‌باش ۱۰ اکیپ مدیریت بحران شهرداری در پی بارش‌های سنگین باران خبر داد و گفت: تاکنون مورد حاد یا خسارت قابل‌توجهی در این شهر گزارش نشده است.

مصطفی گلجاری با اشاره به آماده‌باش ظرفیت‌های عملیاتی شهرداری افزود: پایش معابر، انهار، رودخانه‌ها و نقاط مستعد آب‌گرفتگی با هدف مدیریت روان‌آب‌ها و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه طی دو ماه اخیر عملیات لایروبی رودخانه‌های صفارود، رمک‌رود و پلنگ‌رود و چند کانال شهری انجام شده است، گفت: پاکسازی و ساماندهی انهار سطح شهر نیز به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

شهردار رامسر درباره طرح‌های عمرانی کاهش خطر سیلاب افزود: طرح تثبیت بستر رودخانه صفارود و اصلاح برید عرضی در محدوده پشت کشتارگاه با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان در حال اجراست و حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین طرح تثبیت بستر رودخانه در پشت مدرسه حدادی‌مقدم با اعتبار ۲ میلیارد تومان اجرا شده است.

گلجاری از برنامه تثبیت ضلع غربی رودخانه صفارود در بالادست پل بزرگ بلوار مهندس راهب با مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح هدایت آب‌های سطحی در محله بهاران ۸ با اعتبار ۳ میلیارد تومان خبر داد و گفت: طرح هدایت آب‌های سطحی در بهار ۱۱ نیز با مشارکت ساکنان اجرا شده است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مدیریت روان‌آب‌ها هشدار داد: ورود نخاله‌های ساختمانی و رهاسازی زباله در انهار سنتی و مسیرهای هدایت آب، موجب انسداد مسیر جریان آب می‌شود و در زمان بارندگی شدید می‌تواند به آب‌گرفتگی معابر و خسارت به املاک منجر شود.

شهردار رامسر از شهروندان خواست از تخلیه زباله و نخاله در انهار و حریم مسیرهای آب خودداری کنند و نقاط مسدودشده را به شهرداری اطلاع دهند.

گلجاری تأکید کرد: پایش شرایط جوی، نظارت بر نقاط حساس و آماده‌باش اکیپ‌های عملیاتی شهرداری تا عبور کامل از شرایط بارندگی ادامه خواهد داشت.