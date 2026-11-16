در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و تحقق عدالت در سلامت، فاز توسعه و تجهیز اتاق عمل بیمارستان سینای شهرستان کامیاران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شاه‌غیبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به سرمایه‌گذاری ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومانی برای احداث فضای فیزیکی و تأمین تجهیزات این بخش، اظهار داشت: علاوه بر فراهم شدن بستر جراحی‌های ارتوپدی و چشم، از ابتدای آذرماه امسال متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) نیز به کادر درمانی این شهرستان اضافه خواهد شد تا بخشی از دغدغه‌های درمانی مردم برطرف شود.

نمایندگان مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در بازدید از پروژه نیمه‌تمام بیمارستان جدید کامیاران، بر لزوم تسریع در روند اجرایی آن تأکید کردند.

این پروژه هم‌اکنون حدود ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما به دلیل موانع اداری و صادر نشدن مجوز کمیسیون «ماده ۲۳» از سوی سازمان برنامه و بودجه، متوقف مانده است.