همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از یک خیر نیک‌اندیش یزدی که به یاد فرزند مرحوم خود، کتابخانه‌ای در روستای محمدآباد یزد احداث کرده است تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سعید زعیم، بخشدار بخش مرکزی یزد، در این مراسم با قدردانی از اقدام ارزشمند آقای دهقانی، خیر کتابخانه‌ساز، گفت: کتابخانه مرحوم مسعود دهقانی محمد آبادی با هدف فراهم کردن فضایی مناسب برای مطالعه، کتابخوانی و فعالیت‌های آموزشی اهالی روستا، به‌ویژه دانش‌آموزان، احداث شده است.

وی افزود: با ایجاد این کتابخانه، زمینه دسترسی اهالی محمدآباد به امکانات مناسب مطالعه و منابع کتابخانه‌ای فراهم شده و دانش‌آموزان نیز می‌توانند از این ظرفیت برای درس خواندن و افزایش دانش خود بهره‌مند شوند.

بخشدار مرکزی یزد با تأکید بر نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی گفت: مشارکت نیکوکاران در ایجاد چنین فضاهایی، علاوه بر ارتقای امکانات روستاها، به گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه کمک می‌کند.

در پایان این مراسم، از آقای دهقانی به پاس این اقدام خیرخواهانه و ماندگار که به یاد فرزند مرحومش به یادگار گذاشته شده است، تجلیل و قدردانی شد.