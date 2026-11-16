استاندار اردبیل از سرمایه‌گذاری ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی در مجموعه‌های صنعتی ارگ تریلر و آریا سوله استان و پیش‌بینی اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه در بازدید میدانی از طرح‌های صنعتی ارگ تریلر و آریا سوله در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: شهرک صنعتی تخصصی غیردولتی ارگ تریلر در چارچوب تفاهم‌نامه‌های سفر رئیس‌جمهور به استان و با سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی در حال اجراست.

وی افزود: این شهرک صنعتی غیردولتی در ۴ زون فلزی، غیرفلزی، شیمیایی و مواد غذایی طراحی شده و زیرساخت‌های آب، برق و گاز آن تامین شده و آمادگی واگذاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را دارد.

استاندار اردبیل با اشاره به بازدید از مجموعه تولید سازه‌های فلزی آریا سوله هم بیان کرد: این طرح بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

امامی یگانه تامین منابع مالی واحد‌های اقتصادی خرد و کوچک را از دیگر محور‌های پیگیری استان برشمرد و گفت: در سفر اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در قالب طرح تولیدیار، تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان در اختیار واحد‌های کوچک و متوسط استان قرار گیرد.

وی همچنین از پیش‌بینی ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع ماده ۹۵ برای حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و مشاغل خانگی خبرداد و بیان کرد: این تسهیلات در مبالغ ۳۰۰میلیون تا ۵میلیارد تومان و با محوریت فرمانداران در شهرستان‌های استان اردبیل به متقاضیان دارای شرایط اختصاص می‌یابد.