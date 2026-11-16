مدارس شهرستان چالوس روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه به دلیل شرایط نامساعد جوی و با تصمیم ستاد مدیریت بحران، به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرماندار چالوس اعلام کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی و در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان، فعالیت مدارس شهرستان چالوس در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

یحیی یوسف‌پور افزود: این تصمیم به دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس اتخاذ شده است و تمامی مدارس شهرستان در روز اعلام‌شده، آموزش‌های خود را از طریق بستر‌های غیرحضوری دنبال خواهند کرد.