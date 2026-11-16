\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0634\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u060c \u062d\u0641\u0638 \u06a9\u0644\u060c \u062d\u0641\u0638 \u06f2\u06f0 \u062c\u0632\u0621\u060c \u062d\u0641\u0638 \u06f1\u06f0 \u062c\u0632\u0621 \u0648 \u062a\u0641\u0633\u06cc\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f.\n\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0622\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u06cc\u060c \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u0646\u0633 \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062d\u06cc\u0637\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u060c \u0627\u0632 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a.\n \n