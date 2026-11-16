تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه تأکید بر پیگیری مطالبات مردم رودبار و صیانت از حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان رودبار که با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد، خدمت به مردم را فراتر از یک وظیفه اداری دانست و گفت : تکریم مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان باید با نگاه به یک عبادت انجام شود.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در زمینه رعایت حقوق مردم افزود: مسئولان باید با قلبی سرشار از رحمت و مهربانی با مردم برخورد کنند و در مسیر خدمت‌رسانی تفاوتی میان افراد از نظر دین و مذهب قائل نباشند.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به ضرورت رسیدگی به مشکلات زیرساختی روستا‌ها و پل‌های ارتباطی شهرستان گفت: مسئولان نباید صرفاً به حضور در جلسات اکتفا کنند بلکه باید با حضور میدانی مشکلات مردم را از نزدیک بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمینیاری در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به اراضی و مستثنیات منابع طبیعی در روستای سی دشت بر ضرورت بررسی حقوق قانونی و حقوق تصرفی مردم و تفکیک موارد قانونی از ساخت‌وساز‌ها و بهره‌برداری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

وی همچنین درباره موضوع دریافت عوارض از خودرو‌های بومی در محدوده آزادراه رودبار گفت: هرگونه اقدام در زمینه دریافت عوارض باید مستند به قانون و مصوبات مراجع ذی‌صلاح باشد و نمی‌توان خارج از چارچوب‌های قانونی تصمیم‌گیری کرد.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با تأکید بر ضرورت بررسی راهکار‌های قانونی برای کاهش مشکلات تردد شهروندان بومی افزود: پیشنهاد‌های مطرح‌شده از جمله بازنگری در شیوه اعمال عوارض و بررسی وضعیت پلاک‌های بومی باید از مسیر‌های قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حفاظت از راه‌ها و زیرساخت‌های شهرستان بر لزوم جلوگیری از تردد خودرو‌های سنگین خارج از ضوابط و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام یاری با اشاره به پرونده‌های مرتبط با بهره‌برداری از معادن و مطالبات مردم منطقه گفت: تعیین تکلیف این موضوعات باید از مسیر قانونی و پس از بررسی‌های قضایی انجام شود و دستگاه قضایی در چارچوب قانون از حقوق مردم حمایت خواهد کرد.

در جریان سفر رئیس‌کل دادگستری استان گیلان به شهرستان رودبار علاوه بر برگزاری نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان و جلسه حقوق عامه از حوزه قضایی رودبار بازدید شد و زمینه آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد فراهم آمد.

بازدید از رانش کوه روستای خرشک و عبور وسایل نقلیه سنگین پل خشتی روستای سیاهرود نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود.