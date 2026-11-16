نشست بررسی سازوکارهای نظارتی و تنظیم بازار در لرستان
رئیس کل بازرسی استان لرستان در نشستی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد تنظیم بازار، به بررسی وضعیت نظارت بر بازار و چالشهای موجود در فرآیند تنظیم بازار پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این نشست، بر ضرورت نظارت دقیق بر قیمتها و جلوگیری از هرگونه ناهنجاری در زنجیره تأمین کالا تأکید شد. مدیران حاضر در جلسه، راهکارهای لازم جهت تقویت نظارت میدانی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای پایداری ثبات اقتصادی در سطح استان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.