نشست بررسی سازوکارهای نظارتی و تنظیم بازار در لرستان

رئیس کل بازرسی استان لرستان در نشستی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد تنظیم بازار، به بررسی وضعیت نظارت بر بازار و چالش‌های موجود در فرآیند تنظیم بازار پرداختند.