به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ میلاد عرفان پور (شاعر) در مراسم رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» گفت: بیش از ۱۰ هزار شعر بعد از ۹ اسفند سروده شد که ۲ هزار عنوان برای رهبر شهید بود.

وی افزود: رهبر شهید به جز جلسات نیمه‌شب رمضان در اوقات دیگه هم به شعر اهمیت می‌داد.

عرفانپور گفت: بیش از ۵۰۰ شاعر در این مدت در میدان‌ها و تجمعات شبانه حضور داشتند و نزدیک به ۲۰ هزار شعر خوانی انجام دادند.

این شاعر افزود: حالا می‌توان گفت حمایت چندین ساله رهبرشهید باعث شکوفایی شعر در کشور شده است.

مراسم رونمایی کتاب «از دفتر شعر امین» عصر امروز در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.