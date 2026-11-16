به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ میلاد عرفانپور (شاعر) گفت: رهبر شهید به جز جلسات نیمه‌شب رمضان در اوقات دیگه هم به شعر اهمیت می‌داد.

وی افزود: پیش ۱۰ هزار شعر بعد از ۹ اسفند سروده شد که ۲ هزار عنوان برای رهبر شهید بود.

عرفانپور گفت: بیش از ۵۰۰ شاعر در میدان‌های حضور مردم، نزدیک به ۲۰ هزار شعرخوانی در سراسر میادین کشور داشته اند.

وی افزود: این حمایت چندین ساله رهبرشهید باعث شکوفایی شعر در کشور شد.