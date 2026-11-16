فرمانده انتظامی بابل از دستگیری ۲ سارق و ۲ مالخر مرتبط با سرقت منازل و معابر عمومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی بابل گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل و معابر در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، بررسی سرنخ‌ها و پیگیری‌های مستمر، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق و ۲ مالخر مرتبط با این سرقت‌ها شدند.

فرمانده انتظامی بابل ادامه داد: متهمان در جریان بررسی‌های تخصصی به سرقت از منازل و معابر اعتراف کردند و اموال مسروقه نیز کشف و به مالباختگان تحویل شد.

سرهنگ عزیزی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه و استفاده از تجهیزات ایمنی، از اموال خود مراقبت کنند و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.