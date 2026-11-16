در نشست کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران اجرای طرح زوج فرد از در منازل در روز‌های ۲۶ و ۲۷ آبان، ممنوعیت فروش طرح ترافیک و توقف فعالیت‌های آلاینده در تهران؛ تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استانداری تهران، اعلام کرد: با توجه به هشدار سطح نارنجی پایداری جوی صادرشده از سوی اداره کل هواشناسی، دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران در سال ۱۴۰۵، در استانداری تهران برگزار و مصوبات برای اجرا در شهرستان‌های استان تهران (به استثنای فیروزکوه) از روز سه‌شنبه ۲۶ آبان تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ تصویب شد.

بر اساس این مصوبات، با توجه به شرایط جوی، تمام فعالیت‌های آموزشی مدارس به‌صورت حضوری اما با ممنوعیت کامل برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای تمامی مقاطع تحصیلی ادامه خواهد یافت. همچنین، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با اجرای دقیق آئین‌نامه رفت‌وآمد کارکنان، میزان تردد را مدیریت کنند.

در حوزه حمل‌ونقل؛ شهرداری تهران و پلیس راهور موظف به ممنوعیت صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک است، همچنین طرح زوج و فرد از در منازل اجرا شود. طبق این مصوبه، خودروهای برقی، پلاک‌های عمومی (اتوبوس و مینی‌بوس)، خودروهای امدادی، وسایل نقلیه انبوه بر و سرویس‌های مدارس دارای مجوز از این محدودیت مستثنی هستند. همچنین تأکید شد که پیش‌خرید طرح ترافیک (روزانه، ماهانه یا سالانه) نافی اجرای مصوبات کارگروه اضطرار نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این جلسه، توقف فعالیت واحدهای آلاینده از جمله واحدهای آسفالت، شرکت‌های سیمان تهران و شمال و معادن آن‌ها بود. همچنین تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر ممنوع اعلام شد؛ با این استثنا که خودروهای حامل مواد غذایی، دارویی، سوخت و ناوگان حمل بتن (دارای مجوز پلیس و معاینه فنی معتبر و بدون دود) مجاز به تردد باشند. در همین راستا، مسئولان معادن موظف شدند برای جلوگیری از گردوغبار، مسیرهای تردد کامیون‌ها را با استفاده از پساب و آب‌پاشی مدیریت کنند.

در بخش مدیریت شهری، فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در شهرها ممنوع شد. همچنین شهرداری‌ها و پلیس راهور موظف به تشدید نظارت بر مدیریت ترافیک، به‌روزرسانی تجهیزات پایش هوشمند و نصب دوربین‌های جدید در مسیرهای پرتردد شدند.

در حوزه سلامت و بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان صدا و سیما موظف به اطلاع‌رسانی گسترده و توصیه به استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، به‌ویژه برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی-تنفسی و زنان باردار شدند. همچنین پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اورژانس جهت ارائه خدمات در وضع آماده‌باش قرار گرفتند.

علاوه بر این، از دستگاه‌ها خواسته شد تا از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها خودداری کنند و پلیس راهور نیز از تردد وسایل نقلیه دارای آلایندگی قابل رویت و دودزا جلوگیری کند. همچنین از شهرداری‌ها و بخشداری‌ها خواسته شد تا از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان در حریم شهرها جلوگیری کنند.

در این کارگروه با توجه بر ضرورت اجرای دقیق و بدون وقفه مصوبات، بر صیانت از سلامت شهروندان در شرایط اضطرار آلودگی هوا، که اولویت اصلی مدیریت استان است تاکید و بر تمامی دستگاه‌های مسئول تکلیف شد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، در خصوص اجرای کامل تکالیف تعیین‌شده اقدام کنند.

اجرای مؤثر این تصمیمات مستلزم نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول و اطلاع‌رسانی شفاف و همکاری شهروندان گرامی است و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مصوبات باید به‌صورت مستند ارزیابی شود.