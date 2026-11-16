بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از آغاز حملات رژیم اشغالگر به این منطقه شمار شهدا به ۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۱۰۵ مجروح رسیده است.

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید (۲ شهید جدید و یک شهید که بر اثر جراحات وارده به شهادت رسیده است) و ۷ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک‌هزار و ۶۵۰ نفر شهید و ۵ هزار و ۹۷۵ نفر مجروح شده‌اند و پیکر ۸۵۰ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شده است.

همچنین آمار تجمیعی قربانیان از آغاز جنگ علیه نوار غزه به ۷۴ هزار و ۷۰۲ شهید و ۱۷۶ هزار و ۱۰۵ مجروح رسیده است.