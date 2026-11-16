همزمان با برگزاری نخستین جشنواره انار اشکذر در استان یزد، طرح ساماندهی پارک ۱۲ فروردین این شهر با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مراسم با حضور سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، محمدحسین غلامزاده فرماندار اشکذر، مصطفی عباسی مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری، شهردار اشکذر و جمعی از مسئولان برگزار شد.

نخستین جشنواره انار اشکذر نیز در محل این پارک برپا شد و با استقبال شهروندان و علاقه‌مندان همراه بود.

در حاشیه این مراسم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از غرفه‌های عرضه محصولات مرتبط با انار و بخش صنایع‌دستی بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های تولیدی و فرهنگی شهرستان اشکذر قرار گرفت.

افتتاح طرح ساماندهی پارک ۱۲ فروردین و برگزاری جشنواره انار، با هدف توسعه فضا‌های شهری، ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های بومی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان انجام شد.