به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عملیات شخم و شیار گندم در ۱۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نور انجام شد؛ سطحی که از هدف‌گذاری ۱۲۰ هکتاری فراتر رفته است.

غفاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: این عملیات با هدف توسعه کشت گندم و تقویت تولید محصولات راهبردی انجام شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۱ هکتار از اراضی شهرستان به زیر کشت گندم رفته و با توجه به استقبال کشاورزان و فراهم بودن شرایط، پیش‌بینی می‌شود سطح کشت افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی نور با اشاره به تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان گفت: تاکنون ۲۲ تن بذر گندم از طریق کارگزاری‌ها و با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است تا کشت با رعایت اصول فنی و در زمان مناسب انجام شود.

غفاری توسعه کشت گندم را در پایداری تولید، تأمین امنیت غذایی، افزایش درآمد کشاورزان و تقویت اشتغال روستایی مؤثر دانست و بر تداوم حمایت‌های فنی و نظارت بر روند کشت تأکید کرد.