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تسریع در تکمیل طرحهای آموزشی مناطق روستایی اشکذر در استان یزد، با بازدید میدانی فرماندار این شهرستان از سه طرح در حال اجرا، پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین غلامزاده فرماندار اشکذر به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، جمعی از مسئولان محلی و خیران مدرسهساز، از سه طرح آموزشی در حال اجرا در روستاهای شمسی و صدرآباد رستاق بازدید کرد.
در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحها، موانع اجرایی و نیازمندیهای ضروری برای تکمیل و بهرهبرداری از آنها بررسی شد.
فرماندار اشکذر نیز با تأکید بر استمرار نهضت عدالت آموزشی، تسریع در تکمیل فضاهای آموزشی مناطق روستایی را ضروری دانست و بر هماهنگی دستگاههای اجرایی، تداوم پیگیریهای میدانی و استفاده از ظرفیت خیران مدرسهساز برای رفع موانع و شتاببخشی به اجرای پروژهها تأکید کرد.
این پیگیریها با هدف تقویت زیرساختهای آموزشی و فراهمسازی فرصت دسترسی برابر دانشآموزان مناطق روستایی به فضاهای آموزشی مناسب انجام میشود.