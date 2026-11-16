به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین غلامزاده فرماندار اشکذر به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، جمعی از مسئولان محلی و خیران مدرسه‌ساز، از سه طرح آموزشی در حال اجرا در روستا‌های شمسی و صدرآباد رستاق بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، موانع اجرایی و نیازمندی‌های ضروری برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها بررسی شد.

فرماندار اشکذر نیز با تأکید بر استمرار نهضت عدالت آموزشی، تسریع در تکمیل فضا‌های آموزشی مناطق روستایی را ضروری دانست و بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تداوم پیگیری‌های میدانی و استفاده از ظرفیت خیران مدرسه‌ساز برای رفع موانع و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.

این پیگیری‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی فرصت دسترسی برابر دانش‌آموزان مناطق روستایی به فضا‌های آموزشی مناسب انجام می‌شود.