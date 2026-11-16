به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو در نشست هفتگی قرارگاه بهینه‌سازی مصرف سوخت، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه انرژی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد .

استاندار با اشاره به موفقیت سال گذشته در کاهش ۱۲ درصدی مصرف، اعلام کرد که هدف جدید استان رسیدن به حداقل ۲۵ درصد صرفه‌جویی است.

بهنام‌جو با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، اعلام کرد که از هفته آینده ادارات موظف به تنظیم دمای سیستم‌های گرمایشی بر روی ۱۸ درجه هستند و از اول دی ماه نیز سیستم‌های گرمایشی ادارات روشن خواهد شد.

وی همچنین به طراحی طرح‌های تشویقی برای بازگشت بخشی از سود صرفه‌جویی به واحد‌های مشارکت‌کننده اشاره کرد.