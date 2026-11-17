به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، گونه‌های مختلفی از جانوران در زیستگاه‌های حیات وحش کهگیلویه و بویراحمد روزگار می‌گذرانند و کل و بز به لحاظ جمعیتی گونه غالب حیات وحش در زیستگاه‌های این استان به ویژه در پارک ملی دنا بشمار می‌رود.

کل و بز با نام دیگر پازن یا بز وحشی یکی از پستانداران ایران که جثه آن بسیار بزرگتر از بز اهلی است این حیوان در رده‌بندی پستانداران زیر مجموعه نام کلی Chirrcus قرار می‌گیرد.

این موجود زیبا ۱۲۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر طول دارد، دم او ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر است، ارتفاع بدنش ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر و وزنش حدود ۲۵ تا ۱۲۰ کیلوگرم است،نرهای این گونه حیات وحش شاخ بلند و داسی شکل دارند که گره‌های روی آن هر یک نماینده یک سال از عمر حیوان است.

طول شاخ کل نر تا ۱۵۲ سانتی‌متر نیز می‌رسد و ماده‌ها شاخ باریک‌تر و کوتاه‌تر دارند،بدن تنومند و ماهیچه‌ای به رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای یا زرد خصیصه ظاهری کل‌های ماده است و نرها تیره‌تر هستند.

کل ایرانی بیشتر در روز و به‌ندرت در شب به چرا می‌رود او حیوانی گیاه‌خوار و نشخوارکننده با حس بویایی، شنوایی و بینایی بسیار قوی است.