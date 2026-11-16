به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دکتر مشهدی مدیر شبکه بهداشت و درمان میرجاوه گفت: پیش از این بیماران دیالیزی شهرستان برای انجام امور درمانی ناچار به مراجعه به شهرستان‌های همجوار بودند، که با راه‌اندازی این بخش با ۳ تخت، هم‌اکنون به ۱۵ بیمار دیالیزی خدمات ارائه می‌شود.

مبارکی فرماندار میرجاوه نیز در این بازدید گفت: این بخش با ۱۳ تخت خواب و با همکاری خیرین نیک‌اندیش، با اعتبار بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال و ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است و تا دو هفته دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

راه‌اندازی این بخش‌ها گامی مؤثر در جهت کاهش تردد بیماران، تسهیل فرآیند درمان و ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه محسوب می‌شود.