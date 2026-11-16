به مناسبت ایام فاطمیه (س)، مرحله چهارم توزیع بسته‌ های حمایتی میان خانواده‌ های نیازمند زیر پوشش موسسه خیریه ایتام حبیب بن مظاهر(ع) شادگان استان خوزستان، با حضور سرپرست فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

اهدای بسته‌های معیشتی و گوشت گرم به خانواده‌های ایتام و نیازمند شادگان

اهدای بسته‌های معیشتی و گوشت گرم به خانواده‌های ایتام و نیازمند شادگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری‌مفرد، سرپرست فرمانداری شادگان در مراسم چهارمین مرحله توزیع بسته‌ های حمایتی میان خانواده‌ های نیازمند زیر پوشش موسسه خیریه ایتام حبیب بن مظاهر(ع) اظهار داشت: همزمان با ایام فاطمیه و در قالب مرحله چهارم طرح حمایت معیشتی، تعداد ۳۷۰ بسته مواد غذایی به همراه گوشت گرم با همکاری خیرین نیک‌ اندیش بویژه مؤسسه موقوفه وفائیان، میان خانواده‌های نیازمند و ایتام تحت پوشش این مؤسسه توزیع شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مؤسسه خیریه حبیب بن مظاهر اسدی و همراهی مجموعه‌ های حمایتی شهرستان افزود: این اقدام ارزشمند با هم‌ افزایی و همکاری هیئت‌مدیره مؤسسه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره بهزیستی شهرستان محقق شده است و نشان‌ دهنده ظرفیت مطلوب مؤسسات خیریه شهرستان شادگان در حمایت از اقشار نیازمند جامعه است.

عفری مفرد در پایان ابراز امیدواری کرد :سایر مؤسسات خیریه شهرستان نیز با الگو برداری از این اقدامات خداپسندانه در مسیر حمایت از خانواده‌های نیازمند و گسترش فرهنگ نیکوکاری گام‌ های مؤثرتری بردارند.