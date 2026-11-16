هشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز تاکستان با هدف قدردانی از نیک‌اندیشانی برگزار شد که با مشارکت در مدرسه‌سازی، در ساختن آینده نسل‌های بعد نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز تاکستان با هدف پاسداشت تلاش و نیک‌اندیشی خیرانی برگزار شد که با ساخت و تجهیز مدارس، زمینه‌ساز رشد و آینده‌سازی برای دانش‌آموزان هستند.

در این مراسم، از نقش خیران مدرسه‌ساز در توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های بهتر برای تحصیل دانش‌آموزان قدردانی شد.

مدرسه‌سازی از جمله اقداماتی است که با مشارکت خیران، به ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و پرورش نسل‌های آینده کمک می‌کند.