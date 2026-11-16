به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در نشست مشترک با مدیرکل کمیته امداد استان فارس گفت: در ده سال گذشته ، ۲ هزار و ۷۸۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع حدود ۱۴ مگاوات برای خانواده‌های تحت حمایت راه‌اندازی شده است.

حمیدرضا جلایر افزود: درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه‌ها به‌صورت مستقیم به حساب مددجویان واریز می‌شود و نرخ خرید آن نیز ۲۰ درصد بالاتر از نرخ عادی است.

وی با اشاره به جذابیت اقتصادی این طرح، افزود : نرخ خرید تضمینی برق تولیدی این نیروگاه‌ها از سوی شرکت توزیع، ۲۰ درصد بالاتر از نرخ مشترکان عادی است و در برخی مناطق، درآمد ماهانه حاصل از فروش برق به بیش از ۱۰ میلیون تومان هم رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس با اشاره به ورود کمیته امداد به حوزه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی و خرید نیروگاه‌های آماده از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا)، گفت: تاکنون ۱۲ موافقت‌نامه با ظرفیت مجموع ۴۸ مگاوات با کمیته امداد منعقد شده است که از این میان، عملیات اجرایی چهار ساختگاه با ظرفیت ۱۱ مگاوات آغاز شده است.

وی اظهار داشت: تلاش می‌شود این چهار نیروگاه پیش از آغاز دوره اوج مصرف سال آینده، به شبکه سراسری متصل و وارد مدار تولید شوند.

جلایر همچنین خاطرنشان کرد : کمیته امداد تاکنون شش نیروگاه خورشیدی (هر یک با ظرفیت ۳ مگاوات) را از سازمان ساتبا خریداری کرده است که برخی از آنها تکمیل شده و مابقی نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.

در پایان این نشست، طرفین بر ضرورت تداوم همکاری برای تسهیل و تسریع اجرای طرح‌های مشترک در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کردند.