سند همکاری‌های حقوقی و قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه عصر امروز به امضای رئیس سازمان کل کشور و دادستان کل روسیه رسید.

امضاء سند همکاری‌های حقوقی و قضایی بین ایران و روسیه

امضاء سند همکاری‌های حقوقی و قضایی بین ایران و روسیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در یازدهمین گردهمایی بین‌المللی اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیایی و دهمین کنفرانس بین‌المللی علمی آمبودزمانی به مسکو سفر کرده است، عصر امروز با الکساندر گوتسان دادستان کل فدراسیون روسیه دیدار و درباره راه‌های توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی رایزنی کرد.

در این دیدار که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران، آقامحمدی معاون همکاری‌های بین‌المللی سازمان بازرسی کل کشور و اعضای هیئت‌های دوکشور حضور داشتند، طرفین درباره افزایش سطح تعاملات فیمابین و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های پیشین در راستای تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی بین دو کشور تاکید کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل‌کشور و دادستان کل فدراسیون روسیه در پایان مذاکرات خود، سند همکاری‌های حقوقی و قضایی در راستای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه را امضا کردند.